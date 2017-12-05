"Обогнали" инфляцию в 4 раза.

Средняя стоимость игрушек в ноябре 2017 года в России составила 322 рубля. Это на 11% больше, чем годом ранее, пишут "Известия". Подорожание в четыре раза превысило инфляцию в стране, которая по данным Центробанка составила 2,7%.

На 17% за год подорожали пластмассовые игрушки – до 194 рублей. Цены на мягкие игрушки выросли на 9%, сейчас в среднем они стоят 450 рублей. При этом эксперты ожидают естественное подорожание игрушек к Новому году, передает "Уралинформбюро".