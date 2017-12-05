Минстрой России пощадил добросовестные УКСегодня в 10:09
- Текст
Их не накажут "прямыми договорами".
Минстрой РФ отказался от идеи перевести всех потребителей коммунальных ресурсов на прямые договоры с поставщиками. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мень в интервью "Российской газете".
По его словам, в данный момент пакет изменений в Жилищный Кодекс РФ, вводящий новую схему расчетов по услугам ЖКХ, находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Он был подготовлен правительством России в декабре 2016 года.
Согласно документу, система прямых договоров будет применяться в случае, если в течение двух месяцев денежные средства собирались с собственников жилья, но не были перечислены на счет ресурсоснабжающей организации.
Для того, чтобы запустить эту модель, необходимо решение суда либо акт сверки, пояснил Михаил Мень. "Для людей это не будет связано с какими-то сложностями. Уже первый выставленный счет непосредственно от ресурсоснабжающей организации будет считаться началом этих договорных отношений между потребителем и поставщиком ресурсов", - отметил министр.
Также жильцы многоквартирного дома могут принять решение о переходе на прямые платежи самостоятельно. Для этого собственникам нужно будет предварительно получить согласие ресурсоснабжающей организации, уведомить управляющую компанию и жилищную инспекцию.
Стоит напомнить, что решение перевести отношения между поставщиками услуги и потребителями на новую схему было принято осенью 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", новая схема станет частью большой реформы ЖКХ. В рамках которой также планируется учредить новый вид собраний собственников — так называемые конференции, а также ужесточить систему лицензирования управляющих компаний.
Так, законопроектом в Кодекс вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать с максимальной жесткостью. Управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации. Полномочия привлекать проштрафившиеся жилконторы к ответственности будут отданы напрямую органам Госжилстройнадзора.
Ранее по теме:
Российским УК "закрутят гайки"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Руководство югорского предприятия задолжало работникам 128 миллионов
В дело вмешался СКР.Сегодня в 16:12
Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
Доля зависимых снизилась незначительно.Сегодня в 16:11
Буйный пермяк выбил подруге глаз
И отправился в колонию.Сегодня в 15:38
На Среднем Урале волкам объявили войну
Хищников будут отстреливать.Сегодня в 15:31
Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске
Ради денег.Сегодня в 15:28
Из думы Среднеуральска выгонят двух депутатов
По суду.Сегодня в 15:16
Пропавшего 9-летнего свердловчанина нашли у соседей
Живым и здоровым.Сегодня в 15:10
Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациями
После отказа от "долевки".Сегодня в 15:02
"Взрывная" галактика попала в объектив
Телескопа "Хаббл".Сегодня в 14:59
"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКу
Саботируя решение губернатора.Сегодня в 14:56
Россияне стали меньше страдать от депрессии
Заболеваемость снизилась на 8,5%.Сегодня в 14:53
В Тюмени мужчину застрелили из-за ревности
Подозреваемый задержан.Сегодня в 14:48
Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевок
Но денег на это нет.Сегодня в 14:28
"Футбольное" меню в Екатеринбурге переведут на испанский
Ради болельщиков из Перу и Уругвая.Сегодня в 14:17
Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткой
На пять лет.
Главные новости
- Сегодня в 16:12Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
- Сегодня в 14:00Свердловские депутаты забрали у федералов гостиницу "Исеть"
- Сегодня в 13:37Выделенные полосы сблизили ГИБДД и мэрию Екатеринбурга
- Сегодня в 11:09Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания
- Сегодня в 09:49Гибель троих детей при пожаре на Среднем Урале вылилась в "уголовку"
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.