Их не накажут "прямыми договорами".

Минстрой РФ отказался от идеи перевести всех потребителей коммунальных ресурсов на прямые договоры с поставщиками. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мень в интервью "Российской газете".

По его словам, в данный момент пакет изменений в Жилищный Кодекс РФ, вводящий новую схему расчетов по услугам ЖКХ, находится на рассмотрении в Госдуме РФ. Он был подготовлен правительством России в декабре 2016 года.

Согласно документу, система прямых договоров будет применяться в случае, если в течение двух месяцев денежные средства собирались с собственников жилья, но не были перечислены на счет ресурсоснабжающей организации.

Для того, чтобы запустить эту модель, необходимо решение суда либо акт сверки, пояснил Михаил Мень. "Для людей это не будет связано с какими-то сложностями. Уже первый выставленный счет непосредственно от ресурсоснабжающей организации будет считаться началом этих договорных отношений между потребителем и поставщиком ресурсов", - отметил министр.

Также жильцы многоквартирного дома могут принять решение о переходе на прямые платежи самостоятельно. Для этого собственникам нужно будет предварительно получить согласие ресурсоснабжающей организации, уведомить управляющую компанию и жилищную инспекцию.

Стоит напомнить, что решение перевести отношения между поставщиками услуги и потребителями на новую схему было принято осенью 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", новая схема станет частью большой реформы ЖКХ. В рамках которой также планируется учредить новый вид собраний собственников — так называемые конференции, а также ужесточить систему лицензирования управляющих компаний.

Так, законопроектом в Кодекс вводится понятие "грубое нарушение лицензионных требований", за которое УК будут наказывать с максимальной жесткостью. Управляющие компании, бросившие свои дома на шесть месяцев и более, будут лишены лицензий. Сами же лицензии станут выдаваться на 5-летний срок, после чего УК придется пройти через процедуру переаттестации. Полномочия привлекать проштрафившиеся жилконторы к ответственности будут отданы напрямую органам Госжилстройнадзора.

Ранее по теме:

Российским УК "закрутят гайки"