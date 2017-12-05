После принятия закона.

Госдума РФ рассмотрит законопроекты, направленные на защиту социальных пособий и средств россиян, сообщают "Известия".

Проект поправок в закон "Об исполнительном производстве" и в Трудовой кодекс был внесен в начале ноября 2017 года. Инициатива направлена на ограничение взысканий судебных долгов из доходов гражданина: на счету должна остаться сумма, равная величине прожиточного минимума.

Сегодня законодательство ограничивает взыскания на уровне 50% от доходов должника, однако остаток средств не учитывает. Зачастую люди остаются практически без средств к существованию. В пояснительной записке отмечается, что за первую половину 2017 года в суды с подобными заявлениями обратилось свыше 500 граждан, однако более 80% получили отказ, передает "Уралинформбюро".

Госдума рассмотрит также проект по созданию специальных банковских счетов для поступления социальных пособий и алиментов, изымать которые приставы будут не вправе. В пояснительной записке отмечается, что приставы, несмотря на законодательный запрет, списывают со счетов должников детские пособия и алименты, поскольку не знают источник их поступления. Так, в 2016 года приставы вернули гражданам незаконно изъятые 4,1 миллиарда рублей.