В пострадавших - целая деревня.

В Челябинской области 110 домов оказались без газоснабжения. Неизвестные прострелили подводящий газопровод из стрелкового оружия. Сообщение об утечке газа между селом Погорелка и деревней Долговка поступило в аварийную службу 2 декабря. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Без газа были все зданий Долговки: частные дома, мастерские, животноводческие комплексы, котельная, которая обслуживает детский сад и школу. Участок поврежденной газовой трубы пришлось полностью заменить.

Газоснабжение было восстановлено через несколько часов. Поврежденный участок трубы передали в следственные органы. Теперь полиция будет устанавливать виновника.