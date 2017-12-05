Наряду с еретиками.

Русская православная церковь никогда не признает однополые союзы и запрещает венчание таких пар. Официальная позиция зафиксирована в документе "О канонических аспектах церковного брака", принятом на Архиерейском Соборе.

"Церковь категорически не признаёт и не признает союзы лиц одного пола в качестве брака вне зависимости от признания или непризнания таковых гражданским законодательством, а также другие формы сожительства, не соответствующие ранее данному определению брака как союза между мужчиной и женщиной", - гласит он.

Среди других причин для отказа в венчании указаны кровное и духовное родство, непринятие христианских истин и веры, а также смена пола, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в России официально запрещены однополые браки. С 2013 года действует табу и на гей-пропаганду среди несовершеннолетних.