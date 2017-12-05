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Мэрия Екатеринбурга обеспечит дополнительный доход штрафстоянкам Сегодня в 11:26

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До середины весны.

Чиновники Екатеринбурга этой зимой вновь дадут заработать владельцам парковок, которые принимают эвакуированные за нарушения автомобили. Штрафстоянки пополнят машины, которые помешают дорожникам во время уборки снега с дорог.

С 1 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года на любой улице мегаполиса может быть установлен временный знак, запрещающий остановку и стоянку автомобилей. Сегодня в списке, опубликованном на сайте мэрии, значится 179 участков улично-дорожной сети, на которых планируется введение ограничений. При необходимости он будет обновляться.

"Как показал опыт прошлого года, такая практика приносит положительные результаты, - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города. - Объявления о предстоящей уборке на домах или заблаговременная установка запрещающих остановку знаков в большинстве случаев оставляют водителей равнодушными. А вот приехавшие эвакуаторы быстро расчищают пространство для грейдера и погрузчиков, благодаря этому уборка улицы может занять от получаса до нескольких часов – в зависимости от ее протяженности. Если припаркованный транспорт не вывозить, то к поребрикам и "карманам" иногда невозможно подобраться несколько дней".

В мэрии подчеркнули, что работа по расчистке улиц от автомобилей для дорожной техники будет проводиться с участием сотрудников ГИБДД.

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