Сборная ТюмГУ заняла третье место.

Команда Тюменского госууниверситета (ТюмГУ) стала третьей в медальном зачете I Национального межвузовского чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Больше всех наград собрали студенты из Москвы, на втором месте - вузы Челябинской области. Третье место с равным результатом (по 7 медалей) разделили сборные высших учебных заведений Тюменской области и Татарстана.

В церемонии награждения приняли участие более 430 конкурсантов и столько же экспертов. Последние в течение двух дней оценивали профессиональные навыки учащихся 83 российских вузов по 36 компетенциям. Всего было разыграно 96 медалей - золотых, серебряных и бронзовых.

Победителей и призеров поздравил депутат Госдумы, зампредседателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. "Нашу страну ждет новый индустриальный и технологический рывок, который невозможен без профессионалов. Вы молоды, но вы уже специалисты - каждый в своем деле. Мы ждем вас, чтобы вместе делать нашу страну лучше и сильнее", - отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте образования и науки Тюменской области, высшие учебные заведения впервые присоединились к движению WorldSkills, создав третье чемпионатное направление "Молодые профессионалы". Помимо него в России проводятся состязания в рамках традиционной ветки – среди студентов колледжей и техникумов (возраст 16-22 года). Существует и ветка отраслевых чемпионатов. Самый крупный из них – WorldSkills Hi-Tech – ежегодно проходит в Екатеринбурге и собирает молодых рабочих от 18 до 28 лет – победителей корпоративных чемпионатов крупнейших компаний страны. Два других чемпионата - DigitalSkills и AgroSkills ориентированы на IT-сектор и агропромышленный комплекс.