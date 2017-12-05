Россия вошла в ТОП стран для туризмаСегодня в 12:18
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У китайцев.
2017 год побил рекорды по въездному туризму в России. По данным погранслужбы ФСБ, за девять месяцев страну посетили 3,3 миллиона путешественников. Столько же туристов приехали в Россию за весь 2016 год, пишут "Известия".
Больше всего за борщом и ушанками приезжает китайцев. Россия на четвертом месте по популярности для туристов из КНР (после Японии, Южной Корее и США). По оценкам экспертов, доля путешественников из Поднебесной будет только расти.
Частые гости России – немцы и американцы. В ТОП также вошли пилигримы из Южной Кореи, Израиля, Италии, Франции, Испании, Ирана и Японии. Из стран ближнего зарубежья путешественники в Россию не рвутся. Выросло число туристов и из Латинской Америки. Но их путешествия затрудняет отсутствие прямых перелетов.
Приезжих интересуют не только столицы, но и Золотое кольцо, Транссибирская магистраль, Дальний Восток, Сочи и Байкал. Растет интерес к гастрономическому и экстремальному туризму, передает "Уралинформбюро".
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