У китайцев.

2017 год побил рекорды по въездному туризму в России. По данным погранслужбы ФСБ, за девять месяцев страну посетили 3,3 миллиона путешественников. Столько же туристов приехали в Россию за весь 2016 год, пишут "Известия".

Больше всего за борщом и ушанками приезжает китайцев. Россия на четвертом месте по популярности для туристов из КНР (после Японии, Южной Корее и США). По оценкам экспертов, доля путешественников из Поднебесной будет только расти.

Частые гости России – немцы и американцы. В ТОП также вошли пилигримы из Южной Кореи, Израиля, Италии, Франции, Испании, Ирана и Японии. Из стран ближнего зарубежья путешественники в Россию не рвутся. Выросло число туристов и из Латинской Америки. Но их путешествия затрудняет отсутствие прямых перелетов.

Приезжих интересуют не только столицы, но и Золотое кольцо, Транссибирская магистраль, Дальний Восток, Сочи и Байкал. Растет интерес к гастрономическому и экстремальному туризму, передает "Уралинформбюро".