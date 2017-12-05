"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКуСегодня в 14:59
- Текст
Саботируя решение губернатора.
Активисты движения "СТОП ГОК" потребовали от губернатора Южного Урала Бориса Дубровского сменить площадку для дискуссий по Томинскому ГОКу. Последний в Сосновском районе строит Русская медная компания, передает "Уралинформбюро".
Поводом для претензии, размещенной на страничке движения в одной из соцсетей, стало недовольство прошедшим 1 декабря в конференц-зале Южно-Уральского государственного аграрного университета первым заседанием профильной группы в региональной Общественной палате. Кроме активистов движения "СТОП ГОК", представителей Русской медной компании, министерства экологии, Главного управления лесами, Заксобрания региона и органов местного самоуправления там присутствовали сотрудники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.
В самом начале диалога юрист "СТОП ГОКа" Владимир Казанцев потребовал изменить повестку встречи. Но попытка не увенчалась успехом. Тогда он вместе с соратниками покинул зал на время выступлений топ-менеджеров компании-инвестора Томинского ГОКа, освещавших проект.
Вместо дальнейшего рассмотрения влияния комбината на атмосферу активисты планировали заняться экономическими аспектами. До этого координатор движения Сергей Белогорохов в телефонном разговоре с главой Общественной палаты Челябинской области Олегом Дубровиным заявил, что его "не интересует влияние Томинского ГОКа на атмосферный воздух города Челябинска".
Однако если бы они оставались в зале, их "экономическое" любопытство было бы удовлетворено. Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар подробно рассказала обо всем, в том числе мероприятиях, которые планируется реализовать для минимизации влияния ГОКа на почву, водоемы и атмосферу.
Прослушали они и ответ на вопрос о дальнейшей судьбе земель, изначально отведенных под хвостохранилище и гидрометаллургическое производство. Оставшиеся не востребованными после изменений в проект наделы (примерно 25% промплощадки) РМК намерена вернуть государству уже будущим летом.
Пропустили активисты и другую немаловажную информацию - влияние на социальную стабильность в регионе. Вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев рассказал, что Томинский ГОК позволит сбалансировать мощности по добыче медной руды и металлургических заводов Урала, обеспечив работой на 30 лет вперед предприятия Карабаша, Кыштыма, Ивделя, Ревды и других городов.
Также представители "СТОП ГОКа" утверждают, что встреча 1 декабря прошла "по сценарию РМК". "Основное время (более часа) было отдано представителям АО "РМК", которым дали время высказаться по разным аспектам проекта Томинского ГОКа, остальным же, в том числе экспертам общественного движения СТОП-ГОК - минимум. Предлагалось за 5 минут изложить свою точку зрения, что невозможно. Выступления экспертов прерывались непрерывными репликами О.В.Дубровина", - пишут они в претензии.
Хотя после выступления руководства холдинга активисты на два часа перехватили инициативу в свои руки, так и не дав слова другим общественникам
Эксперт по транспортной инфраструктуре Яков Гуревич разнес региональную программу охраны атмосферы и предложил увеличить бюджетное финансирование "экологических" статей. Затем свое мнение о проекте и его влиянии на подземные воды высказала независимый эксперт Светлана Князева, а химик, инженер-технолог Надежда Вертяховская раскритиковала проектную документацию комбината.
Но и этого активистам показалось мало. В своем обращении к губернатору они перечисляют еще пять экспертов, которые не выступили. Представители движения "СТОП ГОК" уверяют, что Общественная палата области в лице ее руководителя "не захотела и не смогла обеспечить объективное рассмотрение стратегической проблемы", утратив доверие граждан. При этом другим общественникам на встрече времени на выступления вообще не досталось.
Пеняя на все выше указанное, активисты требуют продолжить обсуждение проекта Томинского ГОКа на других площадках, например, в Заксобрании Челябинской области с участием главы региона, членов Совета по правам человека и СМИ.
Власти Южного Урала пока не озвучили свою позицию по данной "петиции". Однако даже смена площадки для дискуссии, скорее всего, не добавит конструктива идеям противников Томинского ГОКа.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:14
Руководство югорского предприятия задолжало работникам 128 миллионов
В дело вмешался СКР.Сегодня в 16:12
Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
Доля зависимых снизилась незначительно.Сегодня в 16:11
Буйный пермяк выбил подруге глаз
И отправился в колонию.Сегодня в 15:38
На Среднем Урале волкам объявили войну
Хищников будут отстреливать.Сегодня в 15:31
Пятеро таджиков отправились за решетку за убийство бизнесмена в Челябинске
Ради денег.Сегодня в 15:28
Из думы Среднеуральска выгонят двух депутатов
По суду.Сегодня в 15:16
Пропавшего 9-летнего свердловчанина нашли у соседей
Живым и здоровым.Сегодня в 15:10
Свердловские банкиры предлагают спасать стройку облигациями
После отказа от "долевки".Сегодня в 15:02
"Взрывная" галактика попала в объектив
Телескопа "Хаббл".Сегодня в 14:59
"СТОП ГОК" противится диалогу по Томинскому ГОКу
Саботируя решение губернатора.Сегодня в 14:56
Россияне стали меньше страдать от депрессии
Заболеваемость снизилась на 8,5%.Сегодня в 14:53
В Тюмени мужчину застрелили из-за ревности
Подозреваемый задержан.Сегодня в 14:48
Стройиндустрию Екатеринбурга спасет снос хрущевок
Но денег на это нет.Сегодня в 14:28
"Футбольное" меню в Екатеринбурге переведут на испанский
Ради болельщиков из Перу и Уругвая.Сегодня в 14:17
Облсуд оставил владельца Ашинского химзавода за решеткой
На пять лет.
Главные новости
- Сегодня в 16:12Промышленники отметили тщетность усилий Минздрава в борьбе с курением
- Сегодня в 14:00Свердловские депутаты забрали у федералов гостиницу "Исеть"
- Сегодня в 13:37Выделенные полосы сблизили ГИБДД и мэрию Екатеринбурга
- Сегодня в 11:09Бюджет Свердловской области на 2018 год принят депутатами Заксобрания
- Сегодня в 09:49Гибель троих детей при пожаре на Среднем Урале вылилась в "уголовку"
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.