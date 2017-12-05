Саботируя решение губернатора.

Активисты движения "СТОП ГОК" потребовали от губернатора Южного Урала Бориса Дубровского сменить площадку для дискуссий по Томинскому ГОКу. Последний в Сосновском районе строит Русская медная компания, передает "Уралинформбюро".

Поводом для претензии, размещенной на страничке движения в одной из соцсетей, стало недовольство прошедшим 1 декабря в конференц-зале Южно-Уральского государственного аграрного университета первым заседанием профильной группы в региональной Общественной палате. Кроме активистов движения "СТОП ГОК", представителей Русской медной компании, министерства экологии, Главного управления лесами, Заксобрания региона и органов местного самоуправления там присутствовали сотрудники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

В самом начале диалога юрист "СТОП ГОКа" Владимир Казанцев потребовал изменить повестку встречи. Но попытка не увенчалась успехом. Тогда он вместе с соратниками покинул зал на время выступлений топ-менеджеров компании-инвестора Томинского ГОКа, освещавших проект.

Вместо дальнейшего рассмотрения влияния комбината на атмосферу активисты планировали заняться экономическими аспектами. До этого координатор движения Сергей Белогорохов в телефонном разговоре с главой Общественной палаты Челябинской области Олегом Дубровиным заявил, что его "не интересует влияние Томинского ГОКа на атмосферный воздух города Челябинска".

Однако если бы они оставались в зале, их "экономическое" любопытство было бы удовлетворено. Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар подробно рассказала обо всем, в том числе мероприятиях, которые планируется реализовать для минимизации влияния ГОКа на почву, водоемы и атмосферу.

Прослушали они и ответ на вопрос о дальнейшей судьбе земель, изначально отведенных под хвостохранилище и гидрометаллургическое производство. Оставшиеся не востребованными после изменений в проект наделы (примерно 25% промплощадки) РМК намерена вернуть государству уже будущим летом.

Пропустили активисты и другую немаловажную информацию - влияние на социальную стабильность в регионе. Вице-президент РМК по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам Олег Медведев рассказал, что Томинский ГОК позволит сбалансировать мощности по добыче медной руды и металлургических заводов Урала, обеспечив работой на 30 лет вперед предприятия Карабаша, Кыштыма, Ивделя, Ревды и других городов.

Также представители "СТОП ГОКа" утверждают, что встреча 1 декабря прошла "по сценарию РМК". "Основное время (более часа) было отдано представителям АО "РМК", которым дали время высказаться по разным аспектам проекта Томинского ГОКа, остальным же, в том числе экспертам общественного движения СТОП-ГОК - минимум. Предлагалось за 5 минут изложить свою точку зрения, что невозможно. Выступления экспертов прерывались непрерывными репликами О.В.Дубровина", - пишут они в претензии.

Хотя после выступления руководства холдинга активисты на два часа перехватили инициативу в свои руки, так и не дав слова другим общественникам

Эксперт по транспортной инфраструктуре Яков Гуревич разнес региональную программу охраны атмосферы и предложил увеличить бюджетное финансирование "экологических" статей. Затем свое мнение о проекте и его влиянии на подземные воды высказала независимый эксперт Светлана Князева, а химик, инженер-технолог Надежда Вертяховская раскритиковала проектную документацию комбината.

Но и этого активистам показалось мало. В своем обращении к губернатору они перечисляют еще пять экспертов, которые не выступили. Представители движения "СТОП ГОК" уверяют, что Общественная палата области в лице ее руководителя "не захотела и не смогла обеспечить объективное рассмотрение стратегической проблемы", утратив доверие граждан. При этом другим общественникам на встрече времени на выступления вообще не досталось.

Пеняя на все выше указанное, активисты требуют продолжить обсуждение проекта Томинского ГОКа на других площадках, например, в Заксобрании Челябинской области с участием главы региона, членов Совета по правам человека и СМИ.

Власти Южного Урала пока не озвучили свою позицию по данной "петиции". Однако даже смена площадки для дискуссии, скорее всего, не добавит конструктива идеям противников Томинского ГОКа.