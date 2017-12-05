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Свердловские депутаты решили не корректировать потребительскую корзинуСегодня в 12:35

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По примеру федеральных парламентариев.

Состав потребительской корзины в Свердловской области останется неизменным до конца 2020 года. Соответствующее решение было принято депутатами регионального Заксобрания 5 декабря 2017 года, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг был утвержден в законе "О потребительской корзине в Свердловской области на 2013 - 2017 годы". В него из продуктов питания входят мясо, рыба, фрукты и овощи, крупы и прочее. Из товаров - одежда и обувь, предметы первой необходимости и санитарии, лекарства и другое. Из услуг - ЖКУ, транспорт, услуги культуры и другие.

По словам председателя комитета ЗакСо по социальной политике Вячеслава Погудина, решение оставить состав потребительской корзины неизменным было принято накануне и на федеральном уровне - Госдумой РФ.

Следует отметить, что исходя из объема потребкорзины, ведется расчет прожиточного минимума.

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