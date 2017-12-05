Будут встречаться чаще.

Вопрос с выделенными полосами в Екатеринбурге будет решен в ближайшее время. Соответствующая информация озвучена 4 декабря в ходе рабочей встречи представителей администрации уральской столицы, региональных ГИБДД и прокуратуры.

"Состоялось совещание с участием замглавы Екатеринбурга Евгения Архипова. Принято решение создать рабочую группу, которая будет обсуждать все вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения, в том числе, выделение полос для общественного транспорта. Совещание носило консультативный характер. В целом ГИБДД не против выделенных полос", - сообщил "Уралинформбюро" пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, отметив, что в настоящее время "выделенки" на улицах Малышева и Розы Люксембург демонтируются.

Ранее областное УГИБДД раскритиковала мэрию Екатеринбурга за организацию выделенных полос для общественного транспорта. Правоохранители заявили, что "выделенки" создают конфликт транспортных и пешеходных потоков, и потребовали их ликвидировать. Чиновники Екатеринбурга, проиграв в суде, предписание исполнили – демонтировали "выделенку" на перекрестке Малышева - Гагарина и повесили над перекрестком "кирпич".

В свердловской ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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