Самый быстрый.

Автокомпания Lamborghini представила первый в своей истории кроссовер Urus. В России новинку стоит ждать уже летом 2018 года. Цена автомобиля превысит 15 миллионов рублей.

Кузов Urus выполнен из алюминиевого сплава, что делает его более устойчивым к коррозии. В новинке будет стоять двигатель объемом 4 литра и мощностью 650 лошадиных сил. Автомобиль оснащен восьмискоростной автоматической коробкой передач.

До 100 километров в час Urus сможет разгоняться за 3,6 секунды. Максимальная же скорость - 305 километров в час. Таким образом, новинка Lamborghini – самый быстрый авто в данном сегменте, передает "Уралинформбюро".