Россияне стали меньше страдать от депрессииСегодня в 14:56
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Заболеваемость снизилась на 8,5%.
С 2012 по 2016 год заболеваемость депрессией в России сократилась на 8,5%. На 100 тысяч человек приходится 69 случаев аффективного расстройства непсихотического уровня. Всего от депрессии страдают около 101 тысячи россиян, сообщает RT со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии.
Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Сибирском федеральном округе – 96,6 случая на 100 тысяч населения. На втором и третьем местах Центральный и Южный федеральные округа. Специалисты связывают это с низкой доступностью медицинской помощи.
Во всех остальных регионах, включая УрФО, уровень заболеваемости ниже среднероссийского показателя. Самая низкий уровень заболеваемости на Северном Кавказе – 34,9 случая на 100 тысяч населения, передает "Уралинформбюро".
При этом, по оценкам медиков, 90% неизлеченных депрессий могут заканчиваться самоубийством. Причинами болезни могут быть как внутренние, так и внешние факторы. В 60% случаев на развитие депрессии влияет плохая экология. Число же незарегистрированных больных может быть в три-четыре раза больше.
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