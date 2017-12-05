Телескопа "Хаббл".

Орбитальный телескоп "Хаббл" передал на Землю фотографию галактики ESO 580-49. По данным NASA, космический объект находится на расстоянии порядка 189 миллионов световых лет.

Выглядящая достаточно умиротворенно галактика в созвездии Весов в октябре 2011 года стала источником самого масштабного в истории наблюдений выброса высокоэнергетического гамма-излучения, передает "Уралинформбюро".

Гамма-всплеск - одно из значительных электромагнитных событий Вселенной. При этом высвобождается такое количество энергии, сколько Солнце выделило бы за 10 миллиардов лет свечения. За миллион лет в галактике может произойти всего лишь несколько таких выбросов.