Хищников будут отстреливать.

В Свердловской области разрешили неограниченный отстрел волков. Приказ опубликовал региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, передает "Уралинформбюро".

Охотиться на хищников без ограничений можно в 18 муниципалитетах: в охотничьих угодьях Артемовска, Артей, Ачита, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Гарей, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Кушвы, Нижней Туры, Полевского, Североуральска, Серова, Сосьвы, Тавды, Тугулыма и Таборинского муниципального района. Отстрел разрешен с декабря 2017 года по конец апреля 2018-го.

Хищники достигли максимальной численности и представляют угрозу человеку и животным.