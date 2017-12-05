Доля зависимых снизилась незначительно.

В России с 2009-го по 2017 год число курильщиков табака с сильной никотиновой зависимостью снизилось всего на 2% - до 19%. Такие данные озвучены на круглом столе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Собравшиеся отметили, что курение табака - самая распространенная вредная привычка в РФ, а государственные меры по сокращению спроса на табак не оказали значимого эффекта, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе союза.

Бизнесмены разработали резолюцию, которая включает в госполитику по противодействию табакокурения изучение инновационных никотинсодержащих продуктов со сниженным риском для здоровья как менее вредной альтернативы.

"Исследования, проведенные за рубежом и в России, демонстрируют научно доказанное снижение вредного воздействия на здоровье тех курильщиков, которые начинают использовать альтернативные никотинсодержащие продукты, отказываясь от курения сигарет", - отметили в союзе, подчеркнув, что эта позиция соответствует решению ВОЗ о необходимости продолжения мониторинга и изучения рыночных тенденций и потребления новых и набирающих популярность изделий, таких как нагреваемый табак.

Стоит отметить, что, по данным Минздрава РФ, в России курят 30,9% населения. Ведомство ведет борьбу с вредной привычкой уже несколько лет, вводя все новые и новые запреты и повышая цены на табак. Одна из последних инициатив - запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. Его могут ввести с января 2019 года.

Ранее по теме:

Россиянам запретят курить кальяны в кафе и сигареты в коммуналках