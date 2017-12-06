Пассажиры "Уральских авиалиний" получат дисконт на "дизайнерский" шопинг05 декабря в 16:46
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В Европе.
Пассажиры "Уральских авиалиний", вылетающие в Европу с 31 декабря 2017 по 31 мая 2018 года, получают дополнительную скидку 10% на покупки в дизайнерских аутлетах McArthurGlen. С 1 января по 31 марта 2018 года в зальцбургском магазине выдается еще и ваучер на напиток номиналом 2,5 евро.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Уральских авиалиний", для оформления дисконтной карты Fashion Passport на стойке информационного офиса аутлета необходимо предъявить посадочный талон авиакомпании, карту участника программы "Крылья" (виртуальную/пластиковую) или снимок рекламы McArthurGlen в бортовом журнале перевозчика UAM (январь - февраль). Срок действия Fashion Passport, работающей во всех магазинах, участвующих в акции, всего один день, но при необходимости ее можно получить повторно.
McArthurGlen - крупнейший владелец, девелопер и оператор розничных аутлетов в Европе. Компания, основанная Kaempfer Partners в 1993 году, первой в Старом Свете предложила концепцию дизайнерских аутлетов, общая площадь которых на сегодня превышает 600 тысяч квадратных метров.
24 дизайнерских аутлета McArthurGlen расположены в Австрии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландах и Великобритании. В них представлены самые популярные бренды из сегмента luxury, а также дизайнерские марки с привлекательными скидками от 30% до 70% в течение всего года.
Дополнительную информацию по аутлетам можно найти на mcarthurglen.com, а билеты в Европу купить на uralairlines.com.
"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок за январь - октябрь 2017 года. 43 Airbus компании за это время перевезли более чем по 200 направлений 6,8 миллиона человек.
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