Петицию поддержали 120 тысяч человек.

Россияне требуют найти источник выброса радиоактивного вещества - рутения-106. Петицию на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки с требованием расследовать причины радиоактивного загрязнения воздуха на Южном Урале уже подписали более 120 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".

Документ размещен на платформе Change.org. "Требуем провести всеобъемлющее расследование причин загрязнения и принять все необходимые меры для устранения источника, наказания виновных и недопущения подобного в будущем", - поясняет автор петиции Станислав Шпитманский .

По его словам, он начал подготовку открытых писем в Следственный комитет страны и прокуратуру, также требуя провести расследование.

"Не важно на чьей территории произошел выброс радиоактивного материала, даже если за пределами нашей страны, важно отношение и конкретные действия, направленные на защиту граждан нашей и не только страны", - заявляет Шпитманский.

Причиной сбора подписей стало сообщение российских "зеленых" об экстремальном загрязнении воздуха на Южном Урале рутением-106 в сентябре 2017 года. По данным Гринпис, самой "грязной" точкой стали населенные пункты рядом с химпредприятием "Маяк", которое принадлежит госкорпорации "Росатом".

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", свое заявление экологи подкрепили документами от Росгидромета, однако в "Росатоме" открестились от всех обвинений, заявив, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было.

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