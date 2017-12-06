Россияне собирают подписи за поиск источника выброса рутения-10605 декабря в 18:03
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Петицию поддержали 120 тысяч человек.
Россияне требуют найти источник выброса радиоактивного вещества - рутения-106. Петицию на имя Генпрокурора РФ Юрия Чайки с требованием расследовать причины радиоактивного загрязнения воздуха на Южном Урале уже подписали более 120 тысяч человек, передает "Уралинформбюро".
Документ размещен на платформе Change.org. "Требуем провести всеобъемлющее расследование причин загрязнения и принять все необходимые меры для устранения источника, наказания виновных и недопущения подобного в будущем", - поясняет автор петиции Станислав Шпитманский .
По его словам, он начал подготовку открытых писем в Следственный комитет страны и прокуратуру, также требуя провести расследование.
"Не важно на чьей территории произошел выброс радиоактивного материала, даже если за пределами нашей страны, важно отношение и конкретные действия, направленные на защиту граждан нашей и не только страны", - заявляет Шпитманский.
Причиной сбора подписей стало сообщение российских "зеленых" об экстремальном загрязнении воздуха на Южном Урале рутением-106 в сентябре 2017 года. По данным Гринпис, самой "грязной" точкой стали населенные пункты рядом с химпредприятием "Маяк", которое принадлежит госкорпорации "Росатом".
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", свое заявление экологи подкрепили документами от Росгидромета, однако в "Росатоме" открестились от всех обвинений, заявив, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было.
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