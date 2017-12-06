Ученые назвали признаки скорой смерти05 декабря в 19:07
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У пожилых людей.
Британские ученые назвали понижение артериального давления у пожилых людей признаком скорого наступления смерти. Исследование сотрудников Эксетерского университета опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.
Установлено, что артериальное давление у пожилых людей падает за несколько лет до смерти. Подобное происходит настолько часто, что может считаться признаком приближающейся смерти, передает "Уралинформбюро".
Ученые проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч британцев, умерших в возрасте 60 лет и старше. В выборку вошли как здоровые люди, так и те, что страдали сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.
Относительно резко артериальное давление падало в среднем за 14 лет до смерти у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса. Однако и у здоровых людей давление к концу жизни постепенно снижалось.
Данное наблюдение помогло опровергнуть гипотезу о том, что снижение артериального давления связано с лечением старческой гипотонии.
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