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Ученые назвали признаки скорой смерти05 декабря в 19:07

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У пожилых людей.

Британские ученые назвали понижение артериального давления у пожилых людей признаком скорого наступления смерти. Исследование сотрудников Эксетерского университета опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine.

Установлено, что артериальное давление у пожилых людей падает за несколько лет до смерти. Подобное происходит настолько часто, что может считаться признаком приближающейся смерти, передает "Уралинформбюро".

Ученые проанализировали электронные медицинские записи 46 тысяч британцев, умерших в возрасте 60 лет и старше. В выборку вошли как здоровые люди, так и те, что страдали сердечно-сосудистыми и нейродегенеративными заболеваниями.

Относительно резко артериальное давление падало в среднем за 14 лет до смерти у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью, изначально высоким кровяным давлением и потерей веса. Однако и у здоровых людей давление к концу жизни постепенно снижалось.

Данное наблюдение помогло опровергнуть гипотезу о том, что снижение артериального давления связано с лечением старческой гипотонии.

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