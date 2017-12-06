Минздрав лишил больную раком екатеринбурженку жизненно важных медикаментов05 декабря в 19:32
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Помогла прокуратура.
Чиновники незаконно оставили больную раком жительницу Екатеринбурга без необходимых медицинских препаратов. Нарушения Конституции РФ выявили сотрудники прокуратуры, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.
"Свердловский областной наркологический диспансер" рекомендовал своей пациентке терапию препаратом МНН "вандетаниб" по жизненным показаниям. При этом обеспечение препаратом осуществляется за счет средств областного бюджета при наличии соответствующего решения регионального минздрава.
Однако комиссия по оценке обоснованности назначения жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов ведомства отказала в закупе препарата. По причине того, что его нет в Стандартах медпомощи при злокачественных новообразованиях, утвержденных приказами Министерства здравоохранения РФ.
Между тем, согласно Конституции РФ, каждый имеет право на жизнь и медицинскую помощь.
Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил исковое заявление прокурора, обязывающее обеспечить пациентку нужным препаратом на весь период лечения. Был заключен контракт на поставку. Екатеринбурженка получила медикаменты в аптеке бесплатно.
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