Путин разрешил авиакомпаниям не пускать дебоширов на борт самолетов05 декабря в 19:57
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Подписав указ.
Глава РФ Владимир Путин подписал закон, по которому авиакомпании получают право составлять "черные списки" пассажиров, нарушивших порядок на борту лайнера. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает "Уралинформбюро".
Согласно закону, перевозчик вправе запретить дебоширу летать своими рейсами в течение года. За исключением тех случаев, когда тот едет на лечение, похороны или сопровождает пассажира-инвалида. Это должно быть подтверждено документально.
Закон также предусматривает обязанность перевозчика в письменной форме уведомить дебошира как о внесении его в "черный список", так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.
Угодившие в список пассажиры имеют право обжаловать решение авиакомпании в суде.
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