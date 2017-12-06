Второго этапа.

5 декабря 2017 года в подмосковном Жуковском поднялся в небо новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 (Су-57) с двигателем 2-го этапа. Испытания проводил ЛИИ имени М.М.Громова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Минпромторга РФ, самолетом управлял Герой России шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой" (в составе ОАК) Сергей Богдан. Полет продолжительностью 17 минут прошел штатно в соответствии с заданием.

"Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы - уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. Благодаря новому двигателю он может совершать длительные полеты на сверхзвуковой скорости без форсажа. Машина оснащена новейшей авионикой, а также перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой.

Стоит отметить, что российский истребитель пятого поколения Т-50 разрабатывается в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Впервые истребитель ПАК ФА поднялся в небо в 2010 году. По планам серийные поставки истребителя пятого поколения Т-50 для Министерства обороны России должны начаться в 2018 году.