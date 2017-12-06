А подают в битой посуде.

В школах Ивделя обеды для учеников готовятся в антисанитарных условиях. К такому выводу пришли проверяющие из прокуратуры и Роспотребнадзора.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в СОШ №№1, 2 и 7 на пищеблоках обнаружены грязь и насекомые. Персонал не соблюдал температурный режим хранения продуктов и правила личной гигиены. Кроме того, в столовых пользовались посудой с механическими повреждениями.

В отношении индивидуального предпринимателя, "кормившего" школьников, возбуждены административные дела. Руководителю управления образования администрации Ивдельского городского округа внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении руководителей школ к дисциплинарной ответственности.

Стоит отметить, что грязные школьные столовые - не единственная проблема Ивделя. Куда более важен вопрос загрязнения питьевых источников города сбросами с рудников УГМК. "Благодаря" им концентрации вредных веществ в воде превышены в несколько тысяч раз. Горожане же вынуждены запасаться водой в магазинах или на родниках.

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