На них приходится треть продаж.

За 10 месяцев 2017 года в России было продано 6 905 люксовых авто - на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего покупатели с достатком отдают предпочтение машинам, производства компании Mercedes-Benz. По данным "Автостата", всего было реализовано 2 163 таких автомобиля.

На втором месте - компания Audi, ей удалось продать 1 558 машин, на третьем - концерн BMW, у которого купили 1 134 авто. Также в пятерку лидеров вошли Porsche (812) и Cadillac (393), передает "Уралинформбюро".