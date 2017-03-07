×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне предпочитают люксовые авто от Mercedes-BenzСегодня в 11:39

  • Текст

На них приходится треть продаж.

За 10 месяцев 2017 года в России было продано 6 905 люксовых авто - на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего покупатели с достатком отдают предпочтение машинам, производства компании Mercedes-Benz. По данным "Автостата", всего было реализовано 2 163 таких автомобиля.

На втором месте - компания Audi, ей удалось продать 1 558 машин, на третьем - концерн BMW, у которого купили 1 134 авто. Также в пятерку лидеров вошли Porsche (812) и Cadillac (393), передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×