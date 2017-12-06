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Юные екатеринбуржцы увидят "Прирученные молнии"Сегодня в 11:14

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И ощутят силу электричества.

Вечером 6 декабря 2017 года в детском музейном центре Музея истории Екатеринбурга откроется экспозиция "Прирученные молнии". Она представляет собой увлекательный рассказ об одном из величайших открытий в истории человечества - электричестве.

Партнерами выставки стали энергетики ОАО "МРСК Урала", специалисты Музея энергетики Урала, работу которого курирует компания, и предприятие "Технос". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе электросетевой компании, часть технических экспонатов была взята из архивов Музея энергетики Урала, а сотрудники Музея истории Екатеринбурга получили методологическую поддержку при формировании выставочного пространства.

Гости "Прирученных молний" узнают, как электричество приходит к нам в дом, и увидят многочисленных электрических "помощников" человека, делающих жизнь комфортной.

Самые любознательные смогут на себе почувствовать силу электричества в специальной интерактивной зоне, где установлен генератор Ван де Граафа.

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