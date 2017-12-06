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На Среднем Урале появится филиал "Сколково"Сегодня в 11:34

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Работающий по франшизе.

В Свердловской области может появиться филиал фонда "Сколково". Соответствующее соглашение о создании территориального представительства инновационного центра было заключено в технопарке "Университетский" в присутствии главы региона Евгения Куйвашева.

Под документом свои подписи поставили вице-президент "Сколково" Юрий Сапрыкин и гендиректор технопарка высоких технологий "Университетский" Денис Скоморохов. Отмечается, что это решение – финальный шаг на пути к получению франшизы фонда, передает "Уралинформбюро".

"Мы на протяжении длительного времени тесно сотрудничаем с нашими коллегами из фонда, активно реализуем совместные проекты поддержки наукоемких стартапов. Часть резидентов технопарка "Университетский" одновременно являются резидентами "Сколково". Такой продуктивный партнерский опыт, колоссальный потенциал и перспективы Свердловской области позволят нам выходить на новые этапы совместной работы с фондом", – заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Свердловская область сегодня – один из лидеров по числу резидентов фонда "Сколково", их в регионе 47. Но потенциал для расширения сотрудничества еще велик, отметили в департаменте информполитики Среднего Урала.

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