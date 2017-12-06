×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Билет на поезд можно будет купить за 90 днейСегодня в 11:35

  • Текст

До отправления.

С 10 декабря билеты на поезда дальнего следования в России можно будет приобретать за 90 суток до отправления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе РЖД. Сделать это можно будет как в кассах вокзалов, так и на сайте компании.

Стоить отметить, что ранее купить билет можно было только за 45 дней до отправления. РЖД планирует увеличивать срок продажи проездных документов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Козицын снял "железную шляпу" - Ивдель в панике

Расследование "Уралинформбюро".

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×