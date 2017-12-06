До отправления.

С 10 декабря билеты на поезда дальнего следования в России можно будет приобретать за 90 суток до отправления. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе РЖД. Сделать это можно будет как в кассах вокзалов, так и на сайте компании.

Стоить отметить, что ранее купить билет можно было только за 45 дней до отправления. РЖД планирует увеличивать срок продажи проездных документов.