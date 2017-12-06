По скромной цене.

"Уральские авиалинии" предлагают выгодные цены на авиабилеты по маршруту Москва - Уфа - Москва. Перелет в столицу Башкортостана обойдется от 3050 рублей по тарифу "Промо" или от 4000 рублей по тарифу "Эконом", а билет в оба конца – от 4500 рублей (тариф "Промо") или от 5500 рублей (тариф "Эконом"). В цену входят все сборы, ручная кладь, багаж и питание, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Уфа известна на всю Россию своими медовыми фестивалями, народными праздниками и национальными мясными блюдами. Ее достопримечательности входят в число семи чудес Башкортостана. Один из самых больших памятников в России - монумент Салавату Юлаеву, выдающемуся башкирскому полководцу, борцу за независимость и прекрасному поэту. Из разных точек Уфы можно увидеть багряные 50-метровые шпили мечети Ляля-Тюльпан, которые выполнены в форме цветка, и монумент Дружбы - символ единения русского и башкирского народов.

Билеты в Уфу можно приобрести на uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь - октябрь 2017 года ее услугами воспользовались 6,8 миллиона человек. Более чем на 200 направлениях перелетов работают 43 лайнера Airbus (23 - А320, 13 - А321 и 7 - А319).