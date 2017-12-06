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В Екатеринбурге школьника высадили из автобуса из-за американских денегСегодня в 13:09

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К оплате их не приняли.

Прокуратура проверит транспортную компанию Екатеринбурга, из автобуса которой высадили школьника, не заплатившего за проезд. 12-летний мальчик по ошибке хотел расплатиться американскими монетами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

5 декабря школьник получил в автобусе на сдачу монету, похожую на 10 рублей. Ей же он хотел оплатить проезд в маршрутке маршрута №047. Однако монеты оказалась номиналом 20 центов США. Деньги у него не приняли и попросили выйти из автобуса. Родители ребенка подали жалобу в диспетчерскую службу транспортной компании.

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