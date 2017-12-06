В интернет-магазинах.

Российская таможенная служба ввела новые правила по оформлению покупок в зарубежных интернет-магазинах. Теперь желающие оформить доставку должны указать свой ИНН и приложить гиперссылки на купленные товары, передает "Уралинформбюро".

Эти данные необходимы таможне для контроля стоимости и веса приобретенных товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза товаров в РФ. В ФТС отметили, что вступление в силу нового регламента не приведет к задержкам в доставке товаров.

"При своевременном представлении ИНН никаких задержек сроков выпуска товаров со стороны таможенных органов не возникнет", - цитирует ТАСС представителя службы.

Соответствующий приказ федеральной таможенной службы вступает в силу 7 декабря, но о важности указания ИНН уже предупреждают логистические компании Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, доставляющие покупки с Amazon, eBay, iHerb и других ресурсов, пишет "Коммерсант".

Среди минусов нововведений эксперты отмечают увеличение времени доставки заказов из интернет-магазинов их покупателям.