Екатеринбургским водителям вернули правый поворот с Малышева на ГагаринаСегодня в 12:23
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"Кирпич" снят до лучших времен.
В Екатеринбурге снова разрешен поворот направо с улицы Малышева на Гагарина. Однако проезд "со всеми удобствами" на этом участке организован ненадолго.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии уральской столицы, решение убрать "кирпич", разрешающий поворот направо на данном перекрестке только общественному транспорту, принято на встрече представителей администрации, ГИБДД и прокуратуры. Тогда же была создана межведомственная рабочая группа, которая примет решение об организации на автомагистралях мегаполиса выделенных полос, отвечающих требованиям ПДД.
Представитель администрации города подчеркнул, что в свердловском УГИБДД принципиально не против "выделенок". Вопросы у ведомства возникли к способу их организации, который вызывал конфликт транспортных и пешеходных потоков.
К конструктивному диалогу с дорожной полицией екатеринбургские чиновники шли долго. Правоохранители требовали убрать ранее организованные "выделенки", их позицию поддержал суд. Выполняя требования инстанции, чиновники сделали "ход конем", заменив выделенные полосы "кирпичами", что, естественно, не сказалось положительно на организации движения. В мэрии объясняют такую настойчивость в этом вопросе тем, что другого способа улучшить дорожную ситуацию в городе и заставить екатеринбуржцев пересесть на общественный транспорт, нет.
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