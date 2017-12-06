Кормят редко и мало.

Прокуратура Пермского края нашла нарушения при организации питания в детских садах Краснокамска. Специалисты ведомства проверили пять ДОУ: №№ 11, 123, 40, 7 и 46.

Так, при пребывании детей в учреждении 10,5 часа их кормили три раза, при требуемом четырех-, пятиразовом питании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры. Вес порций в среднем был на треть меньше положенной нормы. Фактический рацион не соответствовал утвержденному 10-дневному меню, блюда повторялись. Детям не давали необходимые витаминизированные напитки.

Кроме того, у некоторых работников не было обязательных прививок, не был пройден медосмотр.

В отношении заведующих детских садов №11 и №13 возбуждены административные дела о нарушении санитарных норм. Материалы переданы в территориальный отдел Роспотребнадзора.