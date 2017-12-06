На три дня в неделю.

Руководство ЦПКиО имени Маяковского разрешило автомобилистам заезжать на территорию парка. Попасть туда можно будет с переулка Базового, сообщили "Уралинфомрбюро" в пресс-службе зоны отдыха.

Въезд будет разрешен в строго ограниченное время: в пятницу с 15.00 до 22.00 и по выходным с 11.00 до 22.00. В остальное время автомобили будут эвакуироваться.

Возможно, таким образом руководство парка планирует подправить сложившийся негативный имидж. Жители Екатеринбурга жалуются на "убогий вид" парка и неожиданно появляющиеся запреты. Так, осенью 2017 года администрация не позволяла посетителям фотографироваться и запускать квадрокоптеры.

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