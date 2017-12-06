У свердловских юристов появился свой домСегодня в 15:28
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В Екатеринбурге.
В уральской столице глава региона Евгений Куйвашев принял участие в открытии Дома юриста, где разместился аппарат регионального отделения профессиональной ассоциации.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, этот Дом юриста стал пятым в России. На постоянной основе там будет работать центр оказания бесплатной юридической помощи, центр юридических экспертиз и консалтинга, проводиться научные и общественные мероприятия.
"Я по своей работе скажу, что ко мне часто обращаются люди за восстановлением своих прав, и очень хорошо, что здесь у нас будет открыт пункт бесплатной юридической помощи. Это очень важно. Только за 2017 год в Свердловской области юристами оказано более трех тысяч квалифицированных юридических бесплатных консультаций. Это значит, что люди правильно осведомлены и просвещены", – отметил Евгений Куйвашев.
Кроме того, губернатор Свердловской области поздравил юристов с профессиональным праздником, который прошел 1 декабря, отметив большой вклад уральской юридической школы в развитие региона.
Дом юристов разместился в особняке на улице Толмачева, 7.
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