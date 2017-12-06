Для рыбалки.

Среднеуральское, Белоярское, Рефтинское и Аргазинское водохранилища – самые опасные водоемы Урала для подледной рыбалки. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе центра управления в кризисных ситуациях Сибирского регионального центра МЧС России.

Из-за теплой погоды лед на них не успел окрепнуть. А выпавший снег мешать оценить толщину льда визуально. Поэтому высок риск провалиться под лед.

Безопаснее всего на непроточных водоемах в северных регионах. Но и там нужно соблюдать технику безопасности: не бурить лунки слишком близко друг к другу и не выезжать на лед на машине.