В профессии.

В Нефтеюганске выбирают воспитателя года. Старт конкурсу профессионального мастерства "Учитель года-2017" в "дошкольной" номинации был дан 5 декабря в средней школе №6, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации муниципалитета.

Приветствуя собравшихся, мэр города Сергей Дегтярев рассказал, что в этом году впервые отмечали праздник работников ДОУ и впервые "Учитель года" проходит для воспитателей.

Состязания приурочены к 100-летию появления в России первых детских садов, отметила член жюри, директор МАДОУ "Детский сад №9 "Радуга" Анна Кузьмина.

За победу в них и право представить Нефтеюганск на окружном туре борются 11 представителей 10 муниципальных и одного частного детских садов.

В течение трех дней конкурсантки, среди которых есть как умудренные опытом стажисты, так и "пышущие новациями" начинающие педагоги, должны будут представить на суд жюри творческую презентацию, провести открытое занятие с участием детей и дать мастер-класс.

11 декабря будет назван лучший из лучших педагогов дошкольного образования Нефтеюганска.

Спикер городской думы Николай Цыбулько еще на старте состязаний дал их участницам особую установку. "Никакой зависти к победителю быть не должно. Должна быть только справедливая гордость, что на округ вышел наш воспитатель, из Нефтеюганска", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что конкурс "Учитель года" проводится в Нефтеюганске в семнадцатый раз, и только в этом году к участию в нем допустили работников ДОУ. До этого помериться своими профессиональными навыками могли только учителя школ, педагоги из сферы дополнительного образования и так далее.