Уверяют спецслужбы.

Безопасность жителей Нефтеюганска во время предпраздничных и праздничных новогодних мероприятий обсудили в мэрии. 5 декабря прошло заседание городской антитеррористической комиссии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации.

Под председательством главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева собрались представители ФСБ, МВД, Росгвардии, а также ЖКХ, медицины и образования. Они обсудили меры по обеспечению антитеррористической безопасности на территории города в преддверии грядущих праздников.

Первые культурно-массовые мероприятия, приуроченные к встрече Нового года, начнутся в городе уже 20 декабря. Поэтому к этой дате все спецслужбы муниципалитета должны подойти в полной боевой готовности.

Врио начальника отдела МВД по Нефтеюганску Виталий Улизко доложил, что в городе успешно функционирует система видеонаблюдения "Безопасный город". Благодаря ей, значительная часть преступлений раскрывается в первые два-три дня.

"Будет проверена работоспособность тревожных кнопок, усилен пропускной режим. Маршруты патрульных групп и групп задержания будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. Также будут проведены тренировки на случай возникновения террористической угрозы", - рапортовал руководитель отделения Росгвардии в Нефтеюганске Сергей Усанов.

Руководитель департамента образования и молодежной политики Нефтеюганска Татьяна Мостовщикова отметила, что все учебные заведения традиционно готовы к проведению массовых мероприятий. "Во всех учебных заведения проводятся дополнительные занятия по пожарной безопасности, проходят внеплановые тренировки по эвакуации учащихся. Кроме того, в рамках усиления пожарной безопасности запрещено использование украшений из горючих и легко воспламеняющихся материалов, в том числе запрещены электрические гирлянды", - подчеркнула она.

Традиционно новогодние торжества откроет 19 декабря елка в культурном центре "Обь". Также будут задействованы КЦ "Юность", театр кукол "Волшебная флейта", библиотеки и другие учреждения культуры. "Во всех из них будут проведены внеплановые инструктажи сотрудников, проверены сами помещения и прилегающая территория", - отметила руководитель городского комитета культуры Людмила Ташкевич.