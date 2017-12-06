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Соперников на ЧМ "разведут" по разных районам ЕкатеринбургаСегодня в 16:41

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В Hilton и Ramada.

Футбольные сборные и делегации стран, приехавшие в столицу Урала на мундиаль, поселятся в отелях Ramada и Hilton на Ленина. Соперники будут жить в разных концах города, сообщил председатель комитета по бытовому обслуживанию населения администрации Екатеринбурга Максим Афанасьев.

На Ленина остановятся сборные Египта, Франции, Японии и Мексики. На Кольцовском тракте – Уругвая, Перу, Сенегала и Швеции.

Гостиницы выбрал дилер FIFA Match Accommodation, обеспечивающий делегации гостиничными номерами. "Про запас" забронирован отель ТENET, передает "Уралинформбюро".

Ко времени начала мундиаля в Екатеринбурге будет работать 120 отелей и 72 хостела, которые смогут принять 12 тысяч гостей.

Четыре матча чемпионата мира по футболу пройдут в столице Урала с 15 июня по 27 июня 2018 года. 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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