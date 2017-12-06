Но бумаги нигде нет.

Роскачество нашло в 13 из 30 исследованных марок "докторской" колбасы нарушения, сообщается на официальном сайте организации.

Специалисты искали в колбасе различные микроорганизмы, бактерии, тяжелые металлы и генно-модицифированные ингредиенты. Во всех проверенных образцах опасности для человека не обнаружено, передает "Уралинформбюро".

Отличилась "Губернская мясная компания": там количество антибиотика тетрациклиновой группы превышено в 15 раз. По словам замруководителя исполнительного комитета национальной мясной ассоциации Максима Синельникова, количество антибиотиков в исследованных образцах находится на уровне погрешности: это связано с недостаточным входным контролем сырья. Кроме того, возможно на животноводческих предприятиях плохо следят за содержанием антибиотиков в кормах.

Кроме того, в колбасе марки "Клинский" ученые нашли ДНК лошади, а продукция "ГоринПродукт" содержала кукурузу. Также "лишнее" выявилось в изделиях Новоалександровского мясокомбината: "докторская" этой марки содержит сою. Стоит отметить, что ни в одном из образцов исследователи не нашли целлюлозы.

По итогам проверки шесть марок колбасы назвали "соответствующим нормам повышенного качества": без опасений можно есть "докторскую" от "Балахоновского мясокомбината", "Мясновъ", "Окраины", "Пит-Продукта", "Томаровского мясокомбината" и "Фамильных колбас".

В перечень из 13 нарушителей попали известные бренды "Велком", "Микоян" и "Царицыно": в составе их колбас нашли вещества, не указанные на этикетках.

Стоит напомнить, что "докторской" колбасу назвали из-за того, что ее прописывали больным, "подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма". Рецепт разработали на заводе имени Микояна: до 1974 года в колбасе содержались только говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Сейчас по стандартам допустимо использование усилителей вкуса и аромата, нитрита натрия и специй.