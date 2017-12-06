Из Америки.

Жители Чукотского полуострова сообщают о находках странных "змеев", выброшенных на берег после шторма. Существа достигают нескольких метров в длину и представляют собой длинные коричневые "тела с головой", передает "Уралинформбюро".

Видели их и моряки в водах Берингова моря. Одни считали их червями, другие называл неизвестными науке морскими змеями. Третьи же уверены – это создание человеческим рук.

Фото: Максим Антипин

На деле же "морские змеи" – огромные бурые водоросли Нереоцистис Лютке. Распространены они вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки. В длину ствол водорослей достигает 25 метров. Наверху располагается пузырь диаметром до 20 сантиметров. Живут Лютке всего год. Жизненный цикл у растений заканчивается в декабре. После чего стволы отправляются путешествовать по Тихому океану, иногда достигая Курильских островов и северной части Берингова моря.