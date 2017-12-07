Антипинский НПЗ сделал подарок юным хоккеистам06 декабря в 20:19
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Из тюменского микрорайона Антипино.
Антипинский НПЗ - основное производственное предприятие ГК "Новый Поток", подарил комплект хоккейных клюшек к новому зимнему спортивному сезону детям тюменского микрорайона Антипино.
С просьбой поддержать проживающих в районе юных хоккеистов к руководству завода обратилась председатель совета территориального общественного самоуправления микрорайона Татьяна Красовских.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group, Антипинский НПЗ закупил и передал хоккейные клюшки для двух местных команд. Новый инвентарь школьникам передали непосредственно на спортивной площадке одного из антипинских дворов, поэтому юные игроки смогли сразу опробовать снаряжение в деле.
От лица предприятия подарки детям вручил председатель Совета трудового коллектива, заместитель главного инженера завода по сырьевым и транспортным операциям Александр Гунбин. Он пожелал детям упорства и стремления в достижении своих целей. "Все великие хоккеисты начинали с игры во дворе. Каждый из вас может стать настоящим профи, если будет достаточно тренироваться, активно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни", - отметил Александр Гунбин, пожелав юным спортсменам новых побед и успехов.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В составе холдинга - предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания-владелец месторождений в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллиона тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефте- и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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