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Россияне побили рекорд по продолжительности жизни06 декабря в 18:52

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Национальный.

Продолжительность жизни россиян в 2017 году достигла исторического национального максимума - 72,6 года. Такое заявление в рамках "правительственного часа" в Госдуме сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

С 2005 года продолжительность жизни в стане выросла в среднем на 7,2 года. Также, по данным Росстата, за десять месяцев 2017-го общая смертность снизилась более чем на 2% до 17,5 случаев на 1 тыс. населения.

Стоит отметить, что в Свердловской области по итогам 2016 года продолжительность жизни составила 70,02 года. В планах регионального правительства увеличить этот показатель за пять лет до 74 лет.

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