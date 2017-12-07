Национальный.

Продолжительность жизни россиян в 2017 году достигла исторического национального максимума - 72,6 года. Такое заявление в рамках "правительственного часа" в Госдуме сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

С 2005 года продолжительность жизни в стане выросла в среднем на 7,2 года. Также, по данным Росстата, за десять месяцев 2017-го общая смертность снизилась более чем на 2% до 17,5 случаев на 1 тыс. населения.

Стоит отметить, что в Свердловской области по итогам 2016 года продолжительность жизни составила 70,02 года. В планах регионального правительства увеличить этот показатель за пять лет до 74 лет.