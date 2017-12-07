В алапаевской больнице.

Проверить обстоятельства гибели пациента в горбольнице Алапаевска пообещала глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Рассказ о мытарствах и смерти жителя Артемовского прозвучал на пленарном заседании Госдумы из уст депутата от Свердловской области Дмитрия Ионина.

"Обещаю вам самым жестким образом разобраться в ситуации", - сказала министр.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 19 ноября житель Артемовского поступил с инфарктом в алапаевскую больницу, где и скончался. До проведенного 21 ноября вскрытия труп якобы хранился под лестницей и уже начал разлагаться. По данному факту, широко освещенному СМИ, прокуратура и СУ СКР по Свердловской области начали доследственную проверку.

Стоит отметить, что пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из Артемовского давно направляют в соседние Алапаевск и Ирбит, так как в городе нет необходимого медицинского оборудования.

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