За привлечения внимания к проблеме сексуальных домогательств.

"Человеком года" по версии американского журнала Time стали Silence Breakers ("Нарушившие тишину"). Так называют женщин, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах. В частности, это актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, передает "Уралинформбюро".

Движение Me Too было создано в США после опубликования результатов расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Как оказалось, тот на протяжении 30 лет неподобающе вел себя с женщинами, с которыми работал.

После этого многие представительницы прекрасного пола нашли в себе силы рассказать о сексуальных домогательств в их адрес, помечая в соцсетях хэштегом #MeToo.

Позже обвинения в харассменте предъявили актерам Дастину Хоффману, Кевину Спейси, Стивену Сигалу и даже 93-летнему экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Стоит отметить, что на втором месте рейтинга Time оказался действующий глава США Дональд Трамп. Третье занял лидер КНР Си Цзиньпин.