×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Звание человека года досталось "Нарушившим тишину"06 декабря в 20:17

  • Текст

За привлечения внимания к проблеме сексуальных домогательств.

"Человеком года" по версии американского журнала Time стали Silence Breakers ("Нарушившие тишину"). Так называют женщин, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах. В частности, это актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер, передает "Уралинформбюро".

Движение Me Too было создано в США после опубликования результатов расследования в отношении продюсера Харви Вайнштейна. Как оказалось, тот на протяжении 30 лет неподобающе вел себя с женщинами, с которыми работал.

После этого многие представительницы прекрасного пола нашли в себе силы рассказать о сексуальных домогательств в их адрес, помечая в соцсетях хэштегом #MeToo.

Позже обвинения в харассменте предъявили актерам Дастину Хоффману, Кевину Спейси, Стивену Сигалу и даже 93-летнему экс-президенту США Джорджу Бушу-старшему.

Стоит отметить, что на втором месте рейтинга Time оказался действующий глава США Дональд Трамп. Третье занял лидер КНР Си Цзиньпин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×