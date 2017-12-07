×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Спаситель мира" поселится в ЭмиратахСегодня в 09:32

  • Текст

Полотно ждут в филиале Лувра в Абу-Даби.

"Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи, проданный на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов, пополнит коллекцию филиала Лувра в Абу-Даби. Об этом говорится в Twitter музея, передает "Уралинформбюро".

Как писал в ноябре Journal du Dimanch, созданное пять столетий назад полотно приобрели два объединивших усилия ради этой сделки инвестиционных фонда. Другой информации о покупателе картины нет.

Последним владельцем "Спасителя мира" был российский миллиардер, экс-владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году он приобрел картину, долгое время считавшуюся утраченной, за 79 миллионов долларов.

Стоит отметить, что филиал Лувра в Абу-Даби расположен на острове Саадият. В здании много водных каналов и огромный ажурный купол - у посетителей создается впечатление, что экспозиция расположена в море под открытым небом. Площадь "воздушной" постройки - порядка 24 000 квадратных метров.

Ранее по теме:
Экс-владелец "Уралкалия" избавился от да Винчи за рекордную сумму

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×