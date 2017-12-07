Полотно ждут в филиале Лувра в Абу-Даби.

"Спаситель мира" кисти Леонардо да Винчи, проданный на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 450 миллионов долларов, пополнит коллекцию филиала Лувра в Абу-Даби. Об этом говорится в Twitter музея, передает "Уралинформбюро".

Как писал в ноябре Journal du Dimanch, созданное пять столетий назад полотно приобрели два объединивших усилия ради этой сделки инвестиционных фонда. Другой информации о покупателе картины нет.

Последним владельцем "Спасителя мира" был российский миллиардер, экс-владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. В 2013 году он приобрел картину, долгое время считавшуюся утраченной, за 79 миллионов долларов.

Стоит отметить, что филиал Лувра в Абу-Даби расположен на острове Саадият. В здании много водных каналов и огромный ажурный купол - у посетителей создается впечатление, что экспозиция расположена в море под открытым небом. Площадь "воздушной" постройки - порядка 24 000 квадратных метров.

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