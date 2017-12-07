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"Золотой Нафаня" станет наградой юным тюменцамСегодня в 10:00

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Блеснувшим своими талантами.

9 декабря 2017 года в "Ребячьей республике" самым талантливым детям Тюменской области будет вручена региональная премия "Золотой Нафаня". Она была учреждена в 2016 году Ассоциацией организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" совместно с радиостанцией "Ребячья республика". Проект призван поддержать юных талантливых детей тюменцев в творческих, спортивных и интеллектуальных начинаниях, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте социального развития.

Вручать "детский Оскар" будут заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских, главы региональных департаментов культуры, а также образования и науки Виктор Новакаускас и Алексей Райдер. Кроме того, в церемонии примут участие профессор Тюменского госинститута культуры Ирина Бибеева, директор театра "Ангажемент" имени В.С.Загоруйко Леонид Окунев, директор центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова.

В целом на "Золотого Нафаню" претендовали более 300 детей, в финал прошли 49 из них. По результатам народного голосования жюри определило имена семи победителей в номинациях "Самые успешные детские музыкальные проекты и исполнители", "Самые успешные участники образовательных олимпиад", "Самые успешные юные актеры и артисты", "Самые успешные юные спортсмены", "Самые успешные участники детских творческих конкурсов", "Самые успешные юные участники социальных программ" и "Самые успешные участники детских смен".

Ожидается, что в празднике примут участие более 260 детей и взрослых. Юных гостей ждут множество сюрпризов и предновогодняя атмосфера.

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