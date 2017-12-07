В 2018 году.

Сменить в 2018 году место работы желают 8 из 10 жителей Екатеринбурга. Таковы результаты исследования, проведенного порталом Зарплата.ру.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в преддверии Нового года о смене работы задумывались 82% горожан, а 25% даже ранее загадывали это желание под бой курантов. При этом 54% опрошенных уверены, что в конце года работодателям не до поиска сотрудников, а вот каждый третий, наоборот, не теряет оптимизма и считает, что к концу года кандидатов становится меньше, а шансов найти хорошую работу – больше.

"Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно – работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. У Job-сайтов нет каникул: вакансии и резюме обновляются ежедневно. И количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают", – пояснила менеджер по персоналу Зарплата.ру Ольга Петрова.

Среди плюсов трудоустройства перед Новым годом жители Екатеринбурга назвали возможность послушать итоги работы и планы на будущий год в компании (32%), оплачиваемый недельный отпуск в январе (15%), знакомство с коллегами на корпоративе в неформальной обстановке (7%). 36% говорят, что никаких преимуществ нет.