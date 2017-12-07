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Ученые предупреждают об опасности игрушек для детейСегодня в 10:50

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В большом количестве.

Чрезмерное количество игрушек негативно влияет на детскую психику и даже может вызвать синдром дефицита внимания, сообщают "Известия" со ссылкой на на исследование американских ученых из университета Толедо.

В эксперименте приняли участие 36 детей. Ребят пригласили в комнату, где было всего четыре игрушки, но постепенно их количество росло.

Выяснилось, что при большом выборе игрушек качество и продолжительность игры значительно снижалось. И, напротив, когда их число уменьшалось, дети становились более сосредоточенными, творчески подходили к игре и лучше ориентировались в пространстве.

Авторы исследования рекомендовали родителям и педагогам не заваливать детей игрушками – для лучшего развития воображения и навыков общения, передает "Уралинформбюро".

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