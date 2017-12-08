ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:05
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По версии "Уралинформбюро".
1. Лучшее из Сети
У Люка Бергерона (Zapatou) удивительное хобби - он делает компиляции лучших моментов из роликов, выложенных во Всемирной паутине. Недавно свет увидела юбилейная, десятая подборка. В 8 минут и 43 секунды Люку удалось "сложить" фрагменты 314 видео. Там есть все - и экстремальные виды спорта, и милые дети, и братья наши меньшие.
2. Slow lightning
Наверное, каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось замедлить молнию, чтобы получше разглядеть ее путь в небе. Такую возможность зрителям своего ролика предоставил Дастин Фаррелл.
За минувшее лето он преодолел 32 тысячи километров и записал 10 Тб данных. Большая часть молний была запечатлена со скоростью 1000 кадров в секунду в родной Аризоне.
3. Песня атомных городов
Клип на знаменитую песню Александра Зацепина и Леонида Дербенева "Этот мир придуман не нами" вошел в проект "10 песен атомных городов". Он был задуман в качестве подарка к 10-летию "Росатома". Более 400 исполнителей всех возрастов из муниципалитетов присутствия госкорпорации были записаны в живую. Потом композиции свели и получили завораживающие звуки, сотканные из сотен других.
О том, кем придуман мир, спели и уральцы - представители Трехгорного, Снежинска, Новоуральска, Озерска, Лесного и Заречного. Засветился в ролике и Владимир Бегунов из екатеринбургского "Чайфа".
4. Коробейники
Мир захлестнул новый флешмоб #invisiblebox ("невидимая коробка"). Чтобы стать его участником, нужно "поставить" на пол воображаемую коробку и, "наступив", перешагнуть через нее. Вторую жизнь давно известному трюку дала чирлидер из Хьюстона Ариэль Оливар. На первый взгляд легкий, маневр далеко не всем дается с первого раза.
5. К медвежьей бабушке
Из Якутии в Ленинградский зоопарк приехала годовалая белая медведица Хаарчаана (снежинка - с якутского).
Четыре года назад белого медвежонка Ломоносова отправили из Санкт-Петербурга в Саху, в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". Там 30 ноября 2016 года у него и медведицы Колымани родилась дочка. По соглашению между зверинцами, Хаарчаану передали Ленинградскому зоопарку, где живет ее бабушка по отцу Услада.
Стоит отметить, что Хаарчаана появилась на свет весом всего 600 граммов и за год превратилась в красавицу, чей вес перевалил за 100 килограммов.
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