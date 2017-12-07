Всего в городе – 140 площадок.

В уральской столице этой зимой зальют 140 катков. По числу площадок традиционно лидирует Октябрьский района, где появится 28 катков. На втором месте – Ленинский район, где зальют 25 катков.

Более 90% ледовых объектов Екатеринбурга имеют свободный доступ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

В этом году откроются три новых корта - в жилых комплексах "Рассветный" Кировского района и "Флагман" Верх-Исетского района, а также на территории детской спортивной школы "Юность" в Ленинском районе.

В весенне-летний период власти отремонтировали свыше 30% муниципальных катков. Более 5 миллионов рублей потрачены на замену бортов, ремонт освещения и оборудования площадок, а также обустройство навесов и скамеек.